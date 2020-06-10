Скачать
Среда, 10.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 9 июня: Реформа Службы внешней разведки и коронавирус в Украине
Итоги дня 9 июня: Реформа Службы внешней разведки и коронавирус в Украине
Смягчение карантина в Украине: что с сегодняшнего дня заработало, правила и условия
Смягчение карантина: что с сегодняшнего дня заработало, правила и условия
Гвоздик уходит из бокса: чем будет заниматься боксер
Гвоздик уходит из бокса: чем будет заниматься боксер
Никита Гусятник: приметы и обряды на 10 июня
Никита Гусятник: приметы и обряды на 10 июня

Смерть президента: в Бурунди объявили семидневный траур

Смерть президента: в Бурунди объявили семидневный траур
07:34 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости мира:Президент Бурунди 55-летний Пьер Нкурунзиза умер от сердечного приступа, в стране объявлен семидневный траур.

Президент Бурунди 55-летний Пьер Нкурунзиза умер от сердечного приступа, в стране объявлен семидневный траур.

Соответствующее заявление опубликовано на странице правительства страны в Twitter.

"Правительство Республики Бурунди заявляет с грустью, что президент страны Пьер Нкурунзиза умер в больнице в результате сердечного приступа 8 июня 2020 года", - говорится в обращении.

Ослабление карантина: в Румынии следующий этап начнется 15 июня

Как отметили в правительстве, президента госпитализировали в ночь на 7 июня. Сначала его состояние улучшилось, но в понедельник у Нкурунзизы вдруг случился сердечный приступ.

Медики пытались на протяжении нескольких часов реанимировать главу государства, однако безуспешно.

В стране объявили семидневный траур.

55-летний Пьер Нкурунзиза правил Бурунди с 2005 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Смерть, Бурунди.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Уже есть 70 подписей: нардепы хотят отправить второе правительство Зеленского в отставку
02 Представитель Донетчины в ТКГ: Боевики не стремятся приблизить какое-то перемирие
03 Президент Руха высказался за объединенный чемпионат Украины и Польши
04 В сети появился новый кадр с Миллой Йовович из фильма "Охотники на монстров" (Фото)
05 Программа деятельности Кабмина: министры отчитались в ОПУ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в мире: в мире обнаружено более 7,2 миллиона инфицированных
Коронавирус в мире: в мире обнаружено более 7,2 миллиона инфицированных
Убийство Джорджа Флойда: в Нью-Йорке переименуют часть улиц
Убийство Джорджа Флойда: в Нью-Йорке переименуют часть улиц
Итоги Brexit: Британия и Япония начинают торговые переговоры
Итоги Brexit: Британия и Япония начинают торговые переговоры
Рецепт дня: Бисквитный рулет с клубничным кремом
Рецепт дня: Бисквитный рулет с клубничным кремом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь