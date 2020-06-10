Смерть президента: в Бурунди объявили семидневный траур

Новости мира:Президент Бурунди 55-летний Пьер Нкурунзиза умер от сердечного приступа, в стране объявлен семидневный траур.

Президент Бурунди 55-летний Пьер Нкурунзиза умер от сердечного приступа, в стране объявлен семидневный траур.

Соответствующее заявление опубликовано на странице правительства страны в Twitter.

"Правительство Республики Бурунди заявляет с грустью, что президент страны Пьер Нкурунзиза умер в больнице в результате сердечного приступа 8 июня 2020 года", - говорится в обращении.

Как отметили в правительстве, президента госпитализировали в ночь на 7 июня. Сначала его состояние улучшилось, но в понедельник у Нкурунзизы вдруг случился сердечный приступ.

Медики пытались на протяжении нескольких часов реанимировать главу государства, однако безуспешно.

В стране объявили семидневный траур.

55-летний Пьер Нкурунзиза правил Бурунди с 2005 года.