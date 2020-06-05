Ограничения на въезд: ЕС собирается держать границы закрытыми до 1 июля

Новости мира:ЕС планирует продолжить до 1 июля запрет на большинство поездок в страны блока.

Европейский Союз планирует продолжить до 1 июля запрет на большинство поездок в страны блока, в то время как страны-члены сначала снимают ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, на внутренних границах. Об этом сообщает Bloomberg.

"Многие" страны ЕС в пятницу поддержали продление в третий раз ограничений на допуск людей в ЕС из-за пределов блока, сказала еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.

Ограничения на поездки не первой важности в страны блока сейчас прекращаются 15 июня после введения на 30 дней в середине марта и продления действия запрета на въезд дважды.

Как указано, во время видеоконференции министров внутренних дел стран ЕС был достигнут консенсус о том, чтобы сдерживать ситуацию до 1 июля и подготовить почву для рекомендаций по этому вопросу на следующей неделе Европейской комиссией, исполнительным органом блока. Еврокомиссия призвала открыть внутренние границы ЕС раньше, чем внешние.