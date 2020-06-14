"Продовольственный прогноз" ООН: что будет с урожаем зерновых в Украине

В ООН дали прогноз урожая зерновых в Украине.

Производство зерновых в Украине в 2020 году превысит 72 млн тонн, не побив прошлогодний рекорд урожая. Такой прогноз сделала Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) в своем новом отчете "Продовольственный прогноз".

Согласно прогнозу ФАО, производство зерновых в Украине в этом году составит 72,1 млн тонн, тогда как годом ранее Украина, как оценивается, собрала урожай в 74,7 млн тонн зерновых.

В частности, в этом году производство пшеницы прогнозируется на уровне 25 млн тонн, тогда как годом ранее было 28,3 млн тонн. Сокращение урожая пшеницы на 3,3 млн тонн в ФАО объяснили сокращением посевных площадей и засушливыми условиями в некоторых районах.

Производство же кукурузы в 2020 году в Украине, по прогнозу ФАО, превысит прошлогодний урожай и достигнет 37 млн тонн (против 35,9 млн тонн годом ранее).

В то же время ФАО прогнозирует, что экспорт зерновых Украины в 2020/21 достигнет 51,2 млн тонн, тогда как в 2019/20, как оценивается, - 55,4 млн тонн. В частности, экспорт пшеницы прогнозируется в 2020/21 на уровне 16,5 млн тонн против 20,2 млн тонн в 2019/20. Экспорт кукурузы в 2020/21 в ФАО прогнозируют на уровне 30 млн тонн, как и в 2019/20.

В целом же, несмотря на неопределенность, вызванную пандемией, первые прогнозы ФАО на сезон 2020-2021 годов указывают на неплохую ситуацию в области спроса и предложения для зерновых. Первые данные о прогнозах на урожай позволяют предположить, что производство зерновых в мире в 2020 году превысит рекордный уровень прошлого года на 2,6%.

Объем торговли зерновыми в мире в 2020-2021 годах, по прогнозам, составит 433 млн тонн, что на 2,2% (9,4 млн тонн) выше по сравнению с 2019-2020 годами, и достигнет нового рекордного уровня в свете ожидаемого роста торговли всеми основными видами зерновых.