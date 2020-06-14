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В Украине вырос спрос на шоколад: импорт увеличился почти на четверть

В Украине вырос спрос на шоколад: импорт увеличился почти на четверть
19:57 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay
Украина почти на четверть нарастила импорт шоколада

Украина в январе-мае 2020 года импортировала шоколада на 61,02 млн долл., что на 23,9% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Об этом свидетельствуют данные Гостаможслужбы.

Так, за пять месяцев этого года импортировано 14,35 тыс. тонн шоколада на 61,02 млн долл. Причем больше всего шоколада в месяц с начала года было импортировано в феврале - на 16,65 млн долл. С началом карантина импорт этого продукта начал падать - до 7,46 млн долл. в мае.

Шоколада на самую большую сумму за этот период Украина импортировала из Польши (19,86 млн долл.), Нидерландов (9,7 млн долл.) и Германии (8,14 млн долл.).

В то же время экспорт шоколада в январе-мае 2020 года против соответствующего периода прошлого года упал на 16,5% в денежном выражении - до 52,85 млн долл. Всего его было экспортировано 19,74 тыс. тонн. Экспорт шоколада в январе достиг в денежном выражении 13,93 млн долл. и упал до 5,96 млн долл. в апреле, а уже в мае экспорт начал расти - до 7,21 млн долл.

Экспорт украинской курятины стремительно падает

Шоколада на самую большую сумму за этот период Украина экспортировала в Беларусь (4,99 млн долл.), Казахстан (4,86 млн долл.) и Румынию (4,36 млн долл.).

Отметим, что за пять месяцев этого года в денежном выражении импорт шоколада превысил экспорт, тогда как за аналогичный период 2019-го ситуация была противоположной: импорт этого продукта достигал 49,23 млн долл., а экспорт - 63,28 млн тонн.

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Шоколад, Импорт, ГТСУ.

Автор:

Телеграф
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