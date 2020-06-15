Минюст обещает лишить госрегистраторов "рейдерских" инструментов

Министерство юстиции Украины работает над тем, чтобы ликвидировать проблему рейдерства в государственных реестрах.

Об этом в комментарии рассказал член Коллегии по рассмотрению жалоб на решения, действия или бездействие госрегистратора, субъектов госрегистрации, территориальных органов Минюста Виктор Дубовик.

Он напомнил, что до недавнего времени в Украине имели место "черные" регистраторы. То есть люди, которые имели "ключи доступа" в реестры и проводили незаконные регистрационные действия, по сути "переписывая" землю, офисные помещения, жилье и т.д. на другого человека или компанию.

"Так называемым государственным регистратором мог стать любой, даже человек без высшего юридического образования. Действовали специальные органы, назовем их - коммунальные предприятия, которые имели законное право проводить регистрационные действия в Государственном реестре прав на недвижимое имущество и в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

Затем коммунальные предприятия начали создавать свои филиалы. Некоторые из них имели 50 таих филиалов по всей стране. И коммунальное предприятие, зарегистрированное условно в Житомирской области, имея филиалы по всей стране - в том числе, в Киеве, проводило регистрационные действия в государственных реестрах. Именно это способствовало появлению такого явления как рейдерство в государственных реестрах", - пояснил он.

Как сообщалось, государственный регистратор коммунального предприятия "Регистрационное бюро" Анна Чуйко переписала в 2019 году здание стоимостью не менее 10 млн долл. на Софийской площади в столице в пользу третьих лиц. Владельцу этого здания, компании "Рантье плюс», понадобился год для обжалования ее действий в судах и восстановления своих прав на здание.

Впрочем, Анна Чуйко продолжает работать и по сей день, теперь уже в документ-сервисе "Готово". И даже там уже успела получить иск об отмене ее действий от Печерской райадминистрации.

В то же время точкой отсчета борьбы с рейдерством в Украине Дубовик считает 2 ноября 2019 года. Тогда Минюст аннулировал доступ в государственные реестры всем регистраторам, которые работали в коммунальных предприятиях.

"Как только лицам в виде коммунальных предприятий закрыли законодательную возможность для проведения регистрационных действий - количество мошеннических и рейдерских схем в государственных реестрах в десятки, а то и в сотни раз уменьшилось. Об этом свидетельствует имеющаяся у нас статистика", - информирует он.

Совсем скоро проблема рейдерства в государственных реестрах будет сведена к минимуму, говорит Дубовик.

"Уже принято два пакета антирейдерских законопроектов. Сейчас готовится третий, который позволит закрыть последнюю скважину для рейдерских действий в государственных реестрах. После этого у государственных регистраторов не останется никакой возможности для рейдерства в госреестрах", - резюмировал он.