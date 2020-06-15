Безопасность полетов: Кабмин планирует разработать Государственную программу

В Кабмине планируют разработать и утвердить Государственную программу по безопасности полетов на основании стандартов Международной организации авиации.

В Кабинете министров Украины планируют разработать и утвердить Государственную программу по безопасности полетов на основании стандартов и рекомендуемой практики Международной организации гражданской авиации (International Civil Aviation Organization, ICAO).

Об этом говорится в Программе деятельности Кабинета Министров Украины, обнародованной на Правительственном портале.

"Разработка и утверждение Государственной программы по безопасности полетов на основании стандартов и рекомендуемой практики Международной организации гражданской авиации (ІСАО), обеспечение надзора за состоянием ее выполнения субъектами авиационной деятельности", - говорится в тексте программы.

Как сообщалось, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в марте заявил, что координационная миссия ІСАО по валидации отметила значительный прогресс во внедрении в Украине стандартов и рекомендуемой практики ІСАО в организации государственной системы контроля за безопасностью полетов и управления этой системой, по сравнению с результатами предыдущего аудита 2017 года.