В Кабмине планируют разработать Антикоррупционную стратегию

Власти в Украине планируют разработать и подать на рассмотрение Верховной Рады Антикоррупционную стратегию.

Правительство планирует разработать и подать на рассмотрение Верховной Рады Антикоррупционную стратегию.

Об этом говорится в Программе деятельности Кабинета министров.

Отмечается, что в планы правительства в антикоррупционной политике относится создание предпосылок для предотвращения коррупции благодаря переходу на новейшие технологии взаимодействия граждан, бизнеса и власти, внедрение ареста коррупционеров без права на внесение залога, конфискация их имущества и пожизненный запрет занимать государственные должности.

Также правительство собирается ввести более жесткое наказание за коррупцию и хищения в сфере безопасности и обороны.

В итоге чиновники ожидают, что в государстве вдвое уменьшатся убытки от коррупции, и Украина получит не менее 60 баллов по показателю “Индекс восприятия коррупции”, который в прошлом году составлял лишь 30 баллов.