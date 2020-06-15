В мае Украина сократила импорт электроэнергии почти в 5 раз

Импорт электроэнергии в Украину в мае составил 33,1 миллиона кВт-ч, что в 4,6 раза меньше, чем в апреле 2020 года, и в 17 раз меньше, чем в январе 2020 года.

В то же время экспорт украинской электроэнергии упал почти вдвое.

Об этом говорится в сообщении государственной компании "Укрэнерго".

Согласно сообщению, значение импорта в мае было самым низким начиная с июля 2019 года, когда законодательно появилась возможность импортировать электроэнергию.

При этом импорт электроэнергии в торговую зону ОЭС Украины, синхронизированную с энергосистемами России, Беларуси и Молдовы, в мае не осуществлялся. Весь импорт осуществлялся в торговую зону "острова Бурштынской ТЭС", работающую синхронно с европейским энергообъединением ENTSO-E.

Больше всего - 16,4 миллиона кВт-ч электроэнергии было импортировано из Венгрии, еще 14,4 миллиона кВт-ч - из Словакии и 2,3 миллиона кВт-ч - из Румынии.

Экспорт электроэнергии в мае составил 125,1 миллиона кВт-ч, что в 1,9 раза меньше, чем в апреле. Экспорт за указанный период был наименьшим за последние 3,5 года, начиная с сентября 2016 года. Практически весь объем электроэнергии был экспортирован в Польшу - 124,9 миллиона кВт-ч.

Как сообщалось, Украина в 2019 году увеличила валютную выручку от экспорта электроэнергии на 14% по сравнению с 2018 годом – до 379 миллионов долларов.