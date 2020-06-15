"Доступные кредиты": за прошедшую неделю по программе выдали более 23 млн

За вторую неделю июня банки-партнеры выдали 34 кредита по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" на сумму в 23,71 млн гривен.

"Банки-партнеры государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" за прошедшую неделю выдали 34 новых кредита на общую сумму 23,71 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Всего, по состоянию на 15 июня 2020 года, уже выдано 639 кредитов на общую сумму почти в полмиллиарда гривен (404,76 миллиона гривен)", - говорится в сообщении.

Так, на прошлой неделе к программе присоединилось АО "Креди Агриколь Банк".

Поэтому, соответственно, клиенты уже 16 банков Украины имеют возможность получить кредит по программе "Доступные кредиты 5-7-9%": Укргазбанк, Ощадбанк, ПриватБанк, Укрэксимбанк, АКБ "Львов", ПУМБ, Кредобанк, Альфа-Банк, Банк Альянс, ТАСКОМБАНК, Банк Восток, Поликомбанк, Мегабанк, Райффайзен Банк Аваль, КБ "Глобус" и Креди Агриколь Банк.

Сообщается, что на этой неделе Фонд развития предпринимательства, который администрирует программу, планирует подписание соответствующего соглашения с АО "ОТП Банк".

Также, банки-партнеры продолжают прием заявок на новые инструменты программы, которые были введены правительством во время действия карантинных мероприятий по противодействию пандемии COVID-19 (рефинансирование, оборотные, инвестиционные кредиты производителям медицинского оборудования). Инструменты доступны, буквально, третью неделю, но аккумулированный банками-партнерами спрос на них от украинского бизнеса уже превысил миллиард гривен (1 1123,23 миллиона гривен).

Ранее сообщалось, что с начала июня банки-партнеры Государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" выдали 51 новый кредит на общую сумму 32,6 млн гривен.