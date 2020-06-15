Градостроительный кадастр: в Минрегионе анонсировали мощный шаг в утверждении

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев заявил, что в этом году они сделают очень мощный шаг в утверждении градостроительного кадастра.

"Для нас это приоритет - разработка градостроительного кодекса и градостроительного кадастра.

Мы сейчас достаточно динамично двигаемся в рамках градостроительной реформы.

я надеюсь, что в этом году мы сделаем очень важный шаг в утверждении градостроительного кадастра", - сказал Алексей Чернышев.

Об этом он сказал во время пресс конференции Минрегиона.

Как сообщалось, в марте 2018 года в Министерстве регионального развития, строительства и ЖКХ заявили, что на создание градостроительного кадастра нужно два года.