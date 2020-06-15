В Украине примерно втрое сократился дефицит торговли товарами

Украина за год втрое сократила дефицит торговли товарами.

В январе-апреле 2020 года отрицательное сальдо составило 674 млн долл США, тогда как за аналогичный период прошлого года эта цифра составляла 2123 млн долл США. Об этом сообщают данные Госкомстата.

"Внешняя торговля Украины товарами в январе-апреле 2020 года. В январе-апреле 2020г. экспорт товаров составил 16085,6 млн долл США, или 98,3% по сравнению с январем-апрелем 2019 года, импорт — 16760,1 млн долл, или 90,7%. Отрицательное сальдо составило 674,5 млн долл (в январе-апреле 2019 года отрицательное — 2123,7 млн долл)", — говорится в сообщении.

Указано, что коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,96 (в январе-апреле 2019 года — 0,89).

Также отмечается, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 215 стран мира, всего за январь-апрель 2020 года — с Китаем: импорт на 2397 млн долл США, а экспорт — на 1785 млн долл США. Больше всего экспортировали продукты растительного происхождения — на 3983 млн долл США, а импортировали — машин, оборудования и механизмов и электротехнического оборудования — на 3186 млн долл США.

Добавим, что исследование охватывает все регионы Украины, кроме временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях. Данные по статистике внешней торговли товарами формируются на основе административных данных таможенных деклараций (Государственная таможенная служба Украины), справки по экспорту-импорту природного газа (НАК "Нафтогаз Украины"), а также форм государственных статистических наблюдений по экспорту-импорту товаров, не проходящих таможенное декларирование, и товаров, приобретенных в портах. Для учета экспорта-импорта товаров применяется Украинская классификация товаров внешнеэкономической деятельности (УКТВЭД).

Как сообщалось, за месяц цены на коммуналку в Украине снизились на 2,8%.