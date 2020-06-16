Новая Программа деятельности Кабмина: Шмыгаль раскрыл детали

Премьер рассказал подробности Программы действий Правительства.

В Программе деятельности Правительства учтено падение ВВП на 4,8% и рост экономики уже во втором полугодии 2020 года.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время ток-шоу "Свобода слова".

"Предполагается 4.8% падения ВВП, но уже со второго полугодия прогнозируется рост экономки. Кроме того, мировой кризис повлек за собой снижение экспортных рынков, куда были ориентированные части отраслей, там тоже возник спад от 4% до 6% ... Кроме этого правительство разработало и подало программу стимулирования экономики преодоления последствий (пандемии коронавируса — ред.). Есть две программы: одна из них на выполнение закона о преодолении последствий, вторая классическая, которая выполняет задачи, которую ставит Верховная Рада перед правительством", — пояснил Шмыгаль.

Шмыгаль добавил, что программа базируется на предвыборной программе президента Владимира Зеленского, а также учитывает требования сотрудничества Украины с международными кредиторами.

"Описаны 320 пунктов результативности этой программы и каждый украинец сможет ее проверить", — сказал он.

Премьер отметил, что программа предполагает, в первую очередь, поддержку малого и среднего бизнеса.