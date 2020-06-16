Скачать
Вторник, 16.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Новая Программа деятельности Кабмина: Шмыгаль раскрыл детали
Новая Программа деятельности Кабмина: Шмыгаль раскрыл детали
Звонили и жгли файеры: Стерненко с активистами пришел к Зеленскому
Звонили и жгли файеры: Стерненко с активистами пришел к Зеленскому
Стаховский с победы стартовал на Eastern European Championship
Стаховский с победы стартовал на Eastern European Championship
Конкурент Skoda Octavia: GM представил новый Baojun RC-5 (Фото)
Конкурент Skoda Octavia: GM представил новый Baojun RC-5 (Фото)

Новая Программа деятельности Кабмина: Шмыгаль раскрыл детали

Новая Программа деятельности Кабмина: Шмыгаль раскрыл детали
Обновлено 01:13 Сегодня Телеграф УНН Фото: КМУ
Премьер рассказал подробности Программы действий Правительства.

В Программе деятельности Правительства учтено падение ВВП на 4,8% и рост экономики уже во втором полугодии 2020 года.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время ток-шоу "Свобода слова".

"Предполагается 4.8% падения ВВП, но уже со второго полугодия прогнозируется рост экономки. Кроме того, мировой кризис повлек за собой снижение экспортных рынков, куда были ориентированные части отраслей, там тоже возник спад от 4% до 6% ... Кроме этого правительство разработало и подало программу стимулирования экономики преодоления последствий (пандемии коронавируса — ред.). Есть две программы: одна из них на выполнение закона о преодолении последствий, вторая классическая, которая выполняет задачи, которую ставит Верховная Рада перед правительством", — пояснил Шмыгаль.

Безопасность полетов: Кабмин планирует разработать Государственную программу

Шмыгаль добавил, что программа базируется на предвыборной программе президента Владимира Зеленского, а также учитывает требования сотрудничества Украины с международными кредиторами.

"Описаны 320 пунктов результативности этой программы и каждый украинец сможет ее проверить", — сказал он.

Премьер отметил, что программа предполагает, в первую очередь, поддержку малого и среднего бизнеса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кабмин, Денис Шмыгаль.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 То, что Вы заметите первым, раскроет лучшие качества Вашего характера
02 Визововый режим с Канадой: Зеленский провел обсуждение с Трюдо
03 Женский алкоголизм: главные причины
04 Воруют и те, и другие: "Квартал 95" ответил на обвинения "Дизель Шоу" в плагиате
05 "Взгляд за пределы мира": Xiaomi готовит новый флагман
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;СН&quot; поддержит программу действий правительства
"СН" поддержит программу действий правительства
&quot;Поздравление&quot; с Днем РФ от СБУ: Москва направила ноту Киеву
"Поздравление" с Днем РФ от СБУ: Москва направила ноту Киеву
Стерненко порвал решение суда и отправился к дому Венедиктовой
Стерненко порвал решение суда и отправился к дому Венедиктовой
Тина Кароль выложила видео с собственной свадьбы: &quot;Мой особенный день&quot;
Тина Кароль выложила видео с собственной свадьбы: "Мой особенный день"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь