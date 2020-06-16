В Раде внесли ряд изменений в бюджетный кодекс

Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект о внесении изменений в бюджетный кодекс Украины.

Так, законопроект о внесении изменений в пункт 9 раздела VI "Заключительные и переходные положения" Бюджетного кодекса Украины в связи с принятием закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений" является техническим, ведь предполагает согласованность законодательства.

Соответствующее решение поддержали 340 народных депутатов Украины.

Следовательно, термин "преступление" заменено на словосочетание "уголовное преступление".

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в раздел II" Заключительные и переходные положения "Закона Украины" О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений "№ 321-ІХ, который Верховная Рада приняла 3 декабря 2019 года.