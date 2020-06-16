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Понижение спроса: в Украине подешевели молодые овощи

Понижение спроса: в Украине подешевели молодые овощи
14:22 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com
Из-за отсутствия значительного спроса, ранние овощи в Украине значительно дешевле, чем в прошлом году.

Украинские рынки заполонили молодыми овощами, покупателям предлагают молодую капусту, огурцы, помидоры и кабачки с картошкой. Эксперт решил узнать, какую по какой цене продают молодые овощи и был приятно удивлен.

Об этом сообщает ТСН.uа.

"Цены в этом году приятные кошельку. Дешевле всего стоит молодая капуста - шесть гривень за килограмм, огурцы - 25-30, помидоры - 60-70, перец около 60, кабачки – 20 гривень, молодой картофель и морковь 20-25 гривень", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что это значительно дешевле чем в прошлом году.

"Разница достаточно существенная. На 30-40% этого вещь меньшая цена, чем на аналогичную дату прошлого года", - говорит экономист Олег Пензин.

Все потому что спроса на овощи нет. "Есть два сегмента спроса: человеческий - это то, что вы готовите дома, а также большой сегмент спроса общественного питания - это то, что делают в ресторанах-кафе", - говорит эксперт.

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Впрочем, они еще не работают на полную, а потому продуктов закупают значительно меньше. Поэтому овощей сейчас на рынках довольно много. Уже до конца этого месяца цена на них будет еще ниже.

"Стоимость точно уйдет вниз примерно процентов 20-30", - подчеркнул Олег Пензин.

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Украина, Цены, Продукты.

Автор:

Телеграф
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