Петрашко: за время карантина в Украине трудоустроили 106 тыс человек

Во время карантина в Украине через центры занятости было трудоустроено 106 тыс. лиц.

"Программа Кабинета министров "500 тысяч рабочих мест" действует. у нас настолько упрощенная система, что человек, если не регистрируется (в центре занятости - ред.), то трудно идентифицировать, что он является безработным. Но, тем не менее, такая упрощенная регистрация базируется, в том числе, и на создании рабочих мест. На данный момент за период карантина уже трудоустроено 106 тыс. человек. Это то, что напрямую, через центры занятости", - заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко на брифинге.

Он отметил, что среди программ занятости есть безусловные лидеры, которые успешно действуют, а есть направления, которые нужно еще профинансировать.

"Часть из этих программ профинансирована, часть нуждается в финансировании. Сейчас работаем с Верховной Радой для того, чтобы еще в течение этой сессии разблокировать так называемые активные программы занятости. Для того, чтобы фонд занятости смог по заявкам местных органов власти и администраций финансировать людей для временной занятости. То же делали все страны, в первую очередь Соединенные Штаты, для того, чтобы человек мог быть занятым и мог чувствовать себя нужным обществу. Это программы не постоянные, они меняются, и мы надеемся, что будет более постоянное трудоустройство для людей", - подытожил министр.

Как сообщалось, количество безработных, зарегистрированных в Государственной службе занятости (ГСЗ), по состоянию на 4 мая 2020 года составляло 456,8 тыс. человек, что на 48% больше, чем на соответствующую дату прошлого года.

Правительство 13 мая представило и начало реализацию плана по созданию условий для повышения занятости населения, направленного на преодоление безработицы вследствие пандемии.

Вакансии для 500 тыс. украинцев предлагаются в 10 сферах. Это, в частности, строительство дорог и транспортная инфраструктура, отрасль благоустройства, развитие сельского хозяйства, оцифровка документов и архивов, почтовые услуги, лесное хозяйство, предприятия микро- и малого бизнеса и др.