Макогон: РФ хочет уничтожить даже теоретическую возможность транзита газа через Украину в будущем

"Газпром" начал демонтировать трубы на своей территории, по которым газ поставляется к границе с Украиной, фактически они хотят уничтожить даже теоретическую возможность транзита газа через Украину в будущем. Об это в интервью Oilpoint рассказал глава оператора ГТС Сергей Макогон.

Отвечая на вопрос, не исключает ли он вариант малого транзита — использования системы для адресной закупки европейцами, он ответил: "Если такая возможность будет — мы всегда готовы обеспечить транзит".

"Да, мощности станут меньше, но мы сможем выполнять небольшие объёмы транзита — 20-30 млрд кубометров. Он будет осуществляться по тем же трубам, по которым будет идти внутренняя транспортировка.

Вот то, что "Газпром" начал демонтировать трубы на своей территории, по которым газ поставляется к границе с Украиной — это проблема, но на нее мы повлиять особо не можем. Фактически они хотят уничтожить даже теоретическую возможность транзита газа через Украину в будущем", — добавил он.

Ранее сообщалось, что двухпартийная группа поддержки Украины в Палате представителей Конгресса призвала государственного секретаря Майка Помпео вместе с министром финансов Стивеном Мнучиним применить ранее одобренные Конгрессом и президентом США санкционные механизмы к компаниям STIF и MRTS, чьи суда Россия, похоже, планирует использовать для завершения "Северного потока-2".