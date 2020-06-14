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Цена импортного газа упала ниже $100

Цена импортного газа упала ниже $100
Обновлено 10:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук
Средняя таможенная стоимость импортного природного газа в мае 2020 года составила 2 631,7 грн за 1 тысячу кубометров.

Украинские предприятия в мае 2020 года импортировали газ по средней цене $98,09 (2 тыс. 631,68 грн) за 1 тыс. куб. м, сообщило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Таким образом, цена импорта газа за прошлый месяц на 20% ниже цены апреля-2020 в долларовом эквиваленте, когда она составила $122,55 (3 тыс. 318,62 грн).

Как сообщалось, исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко неоднократно отмечал, что публикуемая Минэкономики средняя таможенная стоимость импортируемого газа не является репрезентативной.

Украинцы смогут менять поставщика газа

Средние цены импорта газа украинскими предприятиями за 2015-20 гг., $ за 1 тыс. куб. м

Как сообщалось, Министерство энергетики и защиты окружающей среды планирует повысить норматив потребления газа для домохозяйств, где не установлены счетчики.

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Все по теме:

Газ, Нафтогаз, Цена на газ, Юрий Витренко.

Автор:

Телеграф
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