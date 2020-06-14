Цена импортного газа упала ниже $100

Средняя таможенная стоимость импортного природного газа в мае 2020 года составила 2 631,7 грн за 1 тысячу кубометров.

Украинские предприятия в мае 2020 года импортировали газ по средней цене $98,09 (2 тыс. 631,68 грн) за 1 тыс. куб. м, сообщило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Таким образом, цена импорта газа за прошлый месяц на 20% ниже цены апреля-2020 в долларовом эквиваленте, когда она составила $122,55 (3 тыс. 318,62 грн).

Как сообщалось, исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко неоднократно отмечал, что публикуемая Минэкономики средняя таможенная стоимость импортируемого газа не является репрезентативной.

Средние цены импорта газа украинскими предприятиями за 2015-20 гг., $ за 1 тыс. куб. м

Как сообщалось, Министерство энергетики и защиты окружающей среды планирует повысить норматив потребления газа для домохозяйств, где не установлены счетчики.