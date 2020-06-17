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Борьба с COVID-19: Кабмин планирует рассмотреть постановление о выделении средств

Борьба с COVID-19: Кабмин планирует рассмотреть постановление о выделении средств
09:25 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook
Кабинет министров Украины сегодня на заседании, как ожидается, рассмотрит проект постановления о выделении средств для борьбы с коронавирусом.

Кабинет министров Украины сегодня на заседании, как ожидается, рассмотрит проект постановления о выделении средств для осуществления некоторых мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий COVID-19. Об этом сообщает повестка дня заседания правительства.

Так, правительство планирует рассмотреть проект постановления о выделении средств для осуществление некоторых мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2

Также правительство рассмотрит проект постановления о внесении изменений в порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для расселения и обустройства депортированных крымских татар и лиц других национальностей, которые были депортированы с территории Украины.

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Сообщается, что правительство планирует рассмотреть проект постановления о внесении изменений в порядок и условия предоставления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по поддержке территорий, подвергшихся негативному влиянию в результате вооруженного конфликта на востоке Украины.

Кроме того, правительство рассмотрит проект распоряжения о подписании совместного заявления о намерениях между правительством Украины и правительством Федеративной Республики Германия о начале энергетического партнерства.

Как сообщалось, Счетная палата планирует проверить эффективность расходования средств Фонда борьбы с COVID-19 после пандемии.

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Украина, Кабмин, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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