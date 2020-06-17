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Зеленский пообещал с сентября повысить зарплаты медикам

Зеленский пообещал с сентября повысить зарплаты медикам
Обновлено 17:16 Сегодня Телеграф
Зарплаты врачам, медсестрам и санитарам, которые работают в учреждениях вторичного звена (предоставляют специализированную медицинскую помощь), будут повышены путем принятия соответствующего промежуточного решения с 1 сентября. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на традиционном селекторном совещании по предотвращению распространения коронавируса.

По его словам, зарплата врачей второго звена в Украине сейчас одна из самых низких, что недопустимо для цивилизованной страны, а тем более - в условиях усложненной эпидемиологической ситуации, передает пресс-служба ОП.

"Медицинская реформа не сработала для врачей второго звена. Их зарплаты мизерные. Пока не заработает новая система начисления зарплат в 2021 году, мы внедрим промежуточное решение, и зарплаты наших медиков, не побоюсь сказать - наших героев сегодня - возрастут уже с сентября. Из цифр, предоставленных правительством, я вижу, что мы можем существенно повысить зарплаты", - подчеркнул Зеленский.

В ОП рассказали, что на совещании правительства представили цифры, согласно которым на повышение зарплат готовы выделять более 2 млрд грн ежемесячно.

Отмечается, что это позволит обеспечить повышение выплат врачам второго звена до 70% от их тарифной ставки, медсестрам и санитарам - на 50% и 25% соответственно от минимальной заработной платы.

"Тарифная ставка врача-хирурга сегодня - 5 тысяч 87 гривень. С надбавками средняя зарплата составляет около семи тысяч гривень. После поднятия с сентября она будет примерно 10 тысяч 500 гривень. Это хоть как-то приблизит зарплаты врачей второго звена к зарплатам семейных врачей. Кто, как не мы, должны позаботиться о наших медиках. Надеюсь, со следующего года решение будет еще более эффективным", - пояснил Президент.

Премьер-министр Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и министр здравоохранения Максим Степанов добавили, что в случае согласованной формулы повышение средней зарплаты среднего медперсонала ввозрастет до более 7 тыс. грн, а младшего - будет приближаться к 6 тыс. грн.

Как сообщалось, по состоянию на 17 июня Украине на COVID-19 заболело 5650 медработников, из которых за последние сутки - 50 медиков.

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Все по теме:

Минздрав, Медики, Владимир Зеленский, Максим Степанов, Медреформа, Зарплаты медикам.

Автор:

Телеграф
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