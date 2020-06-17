Эпидемия коронавируса: в Украине на COVID-19 заболело 5 650 медиков

В Украине на COVID-19 заболело 5650 медработников, из которых за последние сутки - 50 медиков. Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов

"За прошедшие сутки заболело 758 человек. Из них 43 ребенка, а также 50 медработников. Были госпитализированы 175 человек. Зафиксировано 31 летальный случай. Выздоровели 415 пациентов. В общем, за все время пандемии, заболело 33 234 человека. Из них 2445 детей, а также 5650 медработников. При этом, в общем выздоровели 14 943 лица, а летальных случаев - 943", - сказал Максим Степанов.

Он добавил, что за минувшие сутки было совершено 18 412 тестов, из них 10 659 исследований методом ПЦР, а также 7753 методом ИФА.

Добавим, по данным ЦОЗ, всего проведенных исследований в Украине методом ПЦР - 517 995, методом ИФА - 97 935.

Всего в госпитализации нуждались 9390 человек, в подключении к аппарату ИВЛ - 327 пациентов. 23 844 больных находились на амбулаторном лечении. Среди выздоровевших 3370 медработников.

В общем случаи подтверждено:

Как сообщалось, в Украине уже более 33 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 758.