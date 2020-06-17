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Цены на автомобильное топливо: бензин и ДТ дешевеют, а газ растет в цене

Цены на автомобильное топливо: бензин и ДТ дешевеют, а газ растет в цене
Обновлено 23:32 Ср, 17 Июнь 2020 Телеграф 112 Фото: pixabay
Сегодня, 17 июня, средняя цена автогаза в Украине снова повысилась за последние сутки, в то время как остальные виды топлива немного подешевели. Об этом сообщает "Консалтинговая группа А-95".

Средняя цена автогаза повысилась на 6 коп. и составила 11,29 грн/л. При этом больше всего этот вид топлива подорожал в Черновицкой (на 15 коп.) и Одесской (на 11 коп.) областях. В то же время в Луганской области цена не изменилась, а в Днепропетровской снизилась на 7 коп.

Цена на бензин марки А-92 снизилась на 2 коп. и составляет 20,86 грн/л. При этом в Донецкой области ценник упал на 49 коп., а в Днепропетровской - на 10 коп. В большинстве областей цена не изменилась или даже стала выше.

2 коп. в цене потерял бензин марки А-95, его средняя стоимость составила 21,91 грн/л. Кроме того, почти аналогична ситуация с ценами в Донецкой и Днепропетровской областях.

Бензин А-95+ подешевел на 1 коп. и стоит теперь в среднем 23,41 грн/л. При этом почти во всех областях средняя цена осталась неизменной, упав лишь в Днепропетровской на 22 коп.

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На ДТ цена упала на 1 коп. и теперь составляет 21,36 грн/л. При этом в Донецкой области ценник упал на 13коп., а в Днепропетровской - на 10 коп. В Киевской области цена стала выше на 3 коп., а в остальной части страны не изменилась.

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Газ, Бензин, Дизельное топливо.

Автор:

Телеграф
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