Украина опустилась в рейтинге конкурентоспособности стран

Так, отмечается, что меньшие по размеру экономические системы лучше переживают текущий кризис.
"Преимущество небольших экономических систем в настоящее кризисе происходит с их способности бороться с пандемией и формировать собственную экономическую конкурентоспособность. Отчасти этому способствует легкость нахождения общественного консенсуса", - сказал директор Всемирного центра конкурентоспособности Миура Артуро Брикс.
Добавим, что США в этом году оказались на 10 месте, Польша заняла 38 место, что на одну позицию хуже, чем год назад, а Россия потеряла пять позиций в рейтинге и заняла 45 место.
На последнем, 63 месте, расположилась Венесуэла.
Ранее отмечалось, что Кабинет министров ожидает экономический рост во втором полугодии, но не сравнивает экономические показатели с предыдущими годами. В то же время на 2021 год ожидается рост ВВП на уровне 3-4%.