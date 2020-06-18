Украина опустилась в рейтинге конкурентоспособности стран

Лидерство по индексу конкурентоспособности второй год подряд удерживает Сингапур, далее следуют Дания, Швейцария, Нидерланды и Гонконг (Китай). Украина опустилась на одну позицию и стала 55 из 63 стран. Об этом говорится в рейтинге индекса конкурентоспособности стран 2020 года, опубликованном Международным институтом управления развитием.

Так, отмечается, что меньшие по размеру экономические системы лучше переживают текущий кризис.

"Преимущество небольших экономических систем в настоящее кризисе происходит с их способности бороться с пандемией и формировать собственную экономическую конкурентоспособность. Отчасти этому способствует легкость нахождения общественного консенсуса", - сказал директор Всемирного центра конкурентоспособности Миура Артуро Брикс.

Добавим, что США в этом году оказались на 10 месте, Польша заняла 38 место, что на одну позицию хуже, чем год назад, а Россия потеряла пять позиций в рейтинге и заняла 45 место.

На последнем, 63 месте, расположилась Венесуэла.

Ранее отмечалось, что Кабинет министров ожидает экономический рост во втором полугодии, но не сравнивает экономические показатели с предыдущими годами. В то же время на 2021 год ожидается рост ВВП на уровне 3-4%.