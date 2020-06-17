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В Украине упростили получение "доступных кредитов"

В Украине упростили получение "доступных кредитов"
Обновлено 16:33 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
Кабинет министров Украины 17 июня на заседании снял ограничение по максимальной сумме кредита по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" и расширил доступ предпринимателей к этой программе.

Важным ограничением является снятие ограничений по максимальной сумме кредита. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

По словам главы Минфина Сергея Марченко, предусмотрены изменения по смягчению требований к обязательной прибыльности действующего бизнеса, а также - снятие ограничений по направлениям использования этих средств.

Кроме этого, решено:

  • снять ограничения относительно направлений использования денег, полученных для финансирования оборотного капитала;

  • снять ограничения по максимальной сумме кредита в рамках программы, оставив ограничения только по размеру госпомощи;

  • привести формулу расчета базовой процентной ставки в соответствие с уровнем операционных расходов банков, который позволяет им обеспечивать выполнение программы "Доступные кредиты "5-7-9%".

Напомним, "Банки-партнеры государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" за прошедшую неделю выдали 34 новых кредита на общую сумму 23,71 миллиона гривен.

За 100 дней реализации госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" 9 банков-партнеров выдали 462 кредита на общую сумму 283,5 млн грн.

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Все по теме:

Украина, Банк, Кредит, Минфин, Доступные кредиты.

Автор:

Телеграф
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