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В Минздраве пообещали с сентября повысить зарплаты медработникам

В Минздраве пообещали с сентября повысить зарплаты медработникам
Обновлено 08:04 Сегодня Телеграф
С 1 сентября 2020 года украинским медикам повысят заработную плату, в частности врачам, медсестрами и санитарам, которым не повысили зарплату, когда стартовал второй этап медицинской реформы. На увеличение зарплат могут рассчитывать врачи, медсестры и санитары, которых "забыли", когда стартовал второй этап медицинской реформы.

Медработникам, которые работают с COVID-19, перечисляются 300%-ные зарплаты. Об этом в эфире программы "Право на власть" заявил министр охраны здоровья Максим Степанов.

"Начиная с 1 сентября этого года будет повышена заработная плата всем врачам, медицинским сестрам, младшему среднему персоналу. Те, которые работают в больницах, специализированных больницах, высокоспециализированных больницах. То есть все те, которые должны были начать получать более высокую заработную плату, начиная уже с 1 апреля. Но, к сожалению, при планировании реформы, так называемой, о них просто забыли", - сказал он.

Кроме того, министр сообщил, что медработникам, которые работают с COVID-19, перечисляются 300%-ные зарплаты.

Зеленский пообещал с сентября повысить зарплаты медикам

"НСЗУ медленно заключала договоры, но они все заключены и перечисляются средства, несмотря на пакеты и тарифы, которые были утверждены на правительстве. Они включают 300% зарплаты для медработников, которые работают с COVID-19 и всего перечня лекарственных средств, которые нужны для лечения коронавирусной болезни", - отметил Степанов.

Как сообщалось, Максим Степанов рассказал, что сейчас ежедневно в Украине делают 12 тысяч тестов. В Украине санитарно-эпидемиологическая служба создается практически "с нуля".

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Все по теме:

Минздрав, Зарплата, Врачи, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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