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Ситуация на энергорынке: в Минэнерго рассказали о главных событиях недели

Ситуация на энергорынке: в Минэнерго рассказали о главных событиях недели
15:13 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay
В Минэнерго представили дайджест событий на энергорынке за эту неделю, сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, в Верховной Раде было зарегистрировано сразу два законопроекта, направленных на стабилизацию как отдельных государственных компаний, так и всего рынка.

Речь идет о:

  • Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии (№ 3658). "Он предусматривает законодательное закрепление меморандума с производителями "зеленой" электроэнергии, определяющий в том числе снижение "зеленого" тарифа, закрепление условий реструктуризации долга ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями электроэнергии, установление ответственности производителей за небалансы, внедрение "зеленых" аукционов", - отмечают в Минэнерго.
  • Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О рынке электрической энергии" (№ 3657) предусматривает стабильное энергоснабжение потребителей, временное приостановление импорта электроэнергии из государств, не являющихся членами Энергетического Сообщества, а также предоставляет возможность "Энергоатому" увеличить объем продаж электроэнергии по двусторонними договорами, что позволит получить им дополнительный доход, рассказывают в Минэнерго.

Там напоминают, что в мае и.о. министра энергетики Ольга Буславец позволила "Энергоатому" высвободить 5% электроэнергии для продажи по двусторонним договорам, что по оценке "Энергоатома" позволит получить им дополнительно 2 млрд грн. Законопроектом № 3657 предлагается увеличить эту долю еще на 10%, а затем и сумму дохода.

Также Верховная Рада приняла на этой неделе в целом законопроект № 2386 о мерах, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии.

Кроме законопроектов, Минэнерго на днях решало фактически форс-мажорную ситуацию с лишением лицензии уникального в Украине уранового добытчика "ВостГОК"

"Госатомрегулирования отказал в выдаче лицензии по формальным основаниям. В то же время принятые Минэнерго меры гарантируют "ВостГОК" продление лицензии. Продление лицензии ожидается в понедельник", - говорят в Минэнерго.

Эта ситуация, а также предварительные консультации и.о. министра энергетики с коллективом "ВостГОК" стали основанием для решения вопроса целесообразности дальнейшего пребывания ГП "ВостГОК" в составе ГК "Ядерное топливо", и вообще функционирования ГК "Ядерное топливо" как субъекта хозяйствования из-за неопределенности его функций и полномочий.

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Еще одну кризисную ситуацию Минэнерго пришлось решать на шахте "Краснолиманская". Горняки выразили свое недовольство руководством шахты и задержкой зарплаты.

"Самые главные вопросы - выплата долгов по заработной плате и снижение социальной напряженности в коллективе. Министерство приняло решение о проведении внепланового аудита деятельности ГП "УК "Краснолиманская". По его результатам, в частности, будет определена целесообразность пребывания руководителя шахты на занимаемой должности", - отметили в ведомстве.

В то же время, ГП "Гарантированный покупатель" осуществило этой неделе расчеты за приобретенную электрическую энергию на общую сумму в 400 млн грн:

  • выплаты по "зеленому" тарифу - 100 млн грн;
  • выплаты ГП НАЭК "Энергоатом" - 300 млн грн.

Правительство провело кадровые назначения в Министерстве энергетики. Выполнение обязанностей государственного секретаря Министерства энергетики Украины возложено на директора департамента внутреннего аудита указанного Министерства Пержинскую Светлану Леонидовну.

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Важным событием в Минэнерго называют поддержку правительством предложения определить приоритетным использование отечественного угля для производства электроэнергии тепловой генерацией (ТЭС).

"Необходимость такого решения вызвана социально-экономическим напряжением среди шахтеров, которые из-за манипуляции отдельных генерирующих компаний были выведены в простой", объясняют в Минэнерго.

Также на этой неделе правительства Украины и Германии обсудили начало энергетического партнерства.

Сотрудничество в рамках Совместного заявления позволит Украине перенять опыт Германии в успешной трансформации угольной отрасли и вместе с международными партнерами активно работать над созданием новой экономики в угледобывающих регионах.

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Все по теме:

Электроэнергия, Минэнерго, Ольга Буславец.

Автор:

Телеграф
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