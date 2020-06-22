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Нацбанк: Система электронных платежей в режиме 23/7 заработает с 3 августа

Нацбанк: Система электронных платежей в режиме 23/7 заработает с 3 августа
14:45 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: НБУ
Нововведение будет способствовать расширению доступа клиентов к финансовым услугам и росту доли безналичных расчетов.

Система электронных платежей (СЭП) Национального банка Украины переходит на расширенный регламент работы с 3 августа 2020 года, что предполагает доступность системы для проведения межбанковских платежей 23 часа в сутки 7 дней в неделю.

Как сообщила пресс-служба регулятора, такая новация позволит проводить чувствительные ко времени платежи, а также будет способствовать расширению доступа клиентов к финансовым услугам и росту доли безналичных расчетов. Соответствующее решение от 18 июня 2020 года приняло правление Нацбанка.

Предварительно старт работы СЭП в режиме 23/7 планировался через 30 календарных дней после завершения карантина, что было обусловлено пониманием трудностей, которые возникли у персонала банков из-за ограничений.

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"Однако на сегодня в Украине введена адаптивная модель карантина. Поэтому Национальный банк установил конкретный срок введения работы СЭП в режиме 23/7, чтобы участники системы могли рассчитывать и оптимально планировать свою деятельность в условиях карантина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в то же время выполнение банками межбанковского перевода средств через СЭП в режиме 23/7 является добровольной опцией. Банки будут самостоятельно принимать решение о времени начала и окончания работы в СЭП на основании собственных нужд и потребностей своих клиентов.

Также в НБУ напомнили, что работа СЭП в режиме 23/7 станет первым этапом для перехода СЭП на круглосуточный режим работы.

Как сообщалось, платежная инфраструктура Украины перейдет на международный стандарт ISO 20022 до конца 2021 года. Стандарт ISO 20022 - это технологическая платформа, которая дает возможность упростить механические процессы при осуществлении платежей, переносить больше сопроводительной информации о платеже, что удешевит транзакции и повысит гарантированность их доставки.

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НБУ, Украина, Банки.

Автор:

Телеграф
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