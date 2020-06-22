В УЗ расширяют ограничения по ввозу пустых иностранных вагонов

АО "Укрзализныця" с 21 июня 2020 года расширило список типов грузовых вагонов иностранных владельцев на въезд которых в Украину в пустом состоянии введен запрет.

"С 21 июня 2020 года Укрзализныця вводит конвенционный запрет на въезд частных пустых вагонов, принадлежащих другим государствам в адрес любых получателей", - говорится в сообщении.

Об этом сообщает медиа-центр "Магистраль".

В Укрзализныце отмечают, что такой запрет введен не впервые.

"С осени 2019 года действует конвенция на въезд пустых полувагонов. Ныне же список расширен на другие основные типы подвижного состава, в частности зерновозы, цементовозы и крытые вагоны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что введение запрета вызвано перенасыщением в Украине парка грузовых вагонов и является средством борьбы с профицитом. При этом нагруженные вагоны других государств могут без ограничений заходить в Украину, а также вывозить грузы отечественных производителей. Для экспортных отправлений можно привлекать пустые вагоны украинских владельцев, в том числе и принадлежности АО "Укрзализныця".

Планируется, что конвенция будет действовать, пока объемы перевозок в Украине не пойдут вверх и не понадобится дополнительный пустой подвижной состав из других государств.

Главным поставщиком подвижного состава для осуществления перевозок на пространстве с шириной колеи 1520 мм является Российская Федерация, в которой также наблюдается профицит парка.