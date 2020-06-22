Меморандум с МВФ: в Комитете НБУ отметили плюсы подписания

Подписание новой программы сотрудничества Украины с МВФ окажет положительное влияние на инфляционные и девальвационные ожидания.

"Члены КМП отметили реализацию важного предположения макроэкономического прогноза НБУ - подписание новой программы сотрудничества между Украиной и МВФ. Это долгожданное событие окажет положительное влияние на инфляционные и девальвационные ожидания. При таких условиях Национальный банк имеет возможность действовать решительно. Смягчение монетарной политики поддержит восстановление экономики без риска нанесения вреда макрофинансовой стабильности", - говорится в сообщении.

Об этом говорили на дискуссии 10 июня члены комитета по вопросам монетарной политики НБУ, передает пресс-служба Нацбанка.

Также отмечается, что во время дискуссии члены комитета не могли определиться относительно дальнейшей учетной ставки, ведь в стране затянулся карантин, что влияет на скорость восстановления потребительского спроса и экономической активности.

Как сообщалось, Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) принял предоставление Украине 5 млрд долларов на 18 месяцев в рамках сделки Stand-by.