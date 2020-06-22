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Нафтогаз: В Украине вырастут цены на газ для промышленности

Нафтогаз: В Украине вырастут цены на газ для промышленности
17:00 Сегодня Телеграф УНИАН
Максимальные цены будут повышены на 8,7%.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" 1 июля повышает минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 9,6% по сравнению с июнем - до 2975 грн с 2713 грн за тыс. кубометров (без учета НДС и транспортных расходов).

При этом максимальные цены для промпотребителей с 1 июля будут повышены на 8,7% - до 3459 грн с 3182 грн за тыс. кубометров газа (без учета НДС и транспортных расходов), сообщается на сайте компании.

Как отметили в компании, ценовые предложения "Нафтогаза" дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

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Как сообщалось, Кабинет министров Украины продлил возложение на НАК "Нафтогаз Украины" специальных обязательств по продаже природного газа по льготным ценам производителям тепловой энергии до 1 мая 2021 года, а для нужд населения - до 1 июля 2020 года.

НАК "Нафтогаз Украины" - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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Газ, Украина, Цены.

Автор:

Телеграф
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