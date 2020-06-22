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Биоэнергетика: в Украине построили только 20% от запланированных до 2020 года мощностей

Биоэнергетика: в Украине построили только 20% от запланированных до 2020 года мощностей
16:36 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com
Биоэнергетика по состоянию на начало июня 2020 года работала суммарной мощностью 182 МВт, тогда как Национальным планом действий по возобновляемой энергетике на период до 2020 года предполагалось ввести в эксплуатацию на 80% больше - 950 МВт.

Также, по данным министерства, план по вводу мощностей не выполнила ветровая генерация. По состоянию на начало июня в Украине было 1075 МВт мощностей ВЭС, тогда как планировалось на 50% больше - 2280 МВт.

Об этом говорится в отчете Министерства энергетики о выполнении решений Антикризисного энергетического штаба.

Солнечная генерация при этом работала суммарной мощностью 5614 МВт - тогда как планировалось 2300 МВт, то есть Национальный план был перевыполнен на 150%.

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Всего по состоянию на начало июня 2020 года по "зеленому" тарифу в Украине работало на 25% больше мощностей, чем ожидалось: 6871 МВт против 5530 МВт по Национальному плану.

Как сообщалось, во исполнение решений Антикризисного энергетического штаба, созданного в конце апреля 2020 года, правительством усовершенствованы механизмы ПСО и приняты изменения в постановления Кабинета министров, регламентирующие проведение аукциона на электрическую энергию, вырабатываемую атомными станциями; для НАЭК "Энергоатом" было высвобождено 5% производимой электроэнергии для продажи на рынке двусторонних договоров на специальных аукционах.

Также принято распоряжение Кабинета министров для обеспечения приоритетного использования отечественного угля тепловой генерацией; подписан Меморандум о взаимопонимании с производителями и инвесторами ВИЭ.

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Правительство убеждено, что выполнение условий меморандума с производителями ВИЭ позволит энергосистеме в целом сэкономить около 6,5 млрд грн ежегодно и более 2 млрд евро - за весь период поддержки.

Также Кабмин подготовил два законопроекта. Первый - имплементирует положения Меморандума, совершенствует аукционную модель, которая уже предусмотрена действующим законодательством для поддержки альтернативных источников энергии. Второй законопроект предлагает внести изменения в Закон "О рынке электроэнергии".

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Украина, Энергетика.

Автор:

Телеграф
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