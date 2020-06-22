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Минфин: По программе "Доступные кредиты" на прошлой неделе выдали 105 млн

Минфин: По программе "Доступные кредиты" на прошлой неделе выдали 105 млн
17:34 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook
В рамках Государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" за прошедшую неделю было выдано 82 кредита на 104,67 млн грн.

"В рамках Государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки за неделю выдали 82 кредита на общую сумму 104,67 миллиона гривень", - говорится в сообщении.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов в Facebook.

Отмечается, что, несмотря на то, что правительством путем введения инструмента рефинанса "Доступные кредиты 5-7-9%" были трансформированы в программу поддержки бизнеса, пострадавшего от мер борьбы с пандемией COVID-19, популярностью все еще пользуется базовый продукт программы - инвестиционные кредиты.

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Как сообщалось, в Украине с 1 февраля 2020 года стартовала утвержденная правительством программа "Доступные кредиты 5-7-9%". Предоставление трех возможных ставок - 5%, 7% или 9% - по кредитам будет зависеть от размера бизнеса и срока его деятельности. Дополнительно ставка кредитования будет снижаться на 0,5% годовых за каждого наемного работника, но не менее чем до 5% годовых.

В апреле Кабинет министров расширил государственную программу "Доступные кредиты 5-7-9%" на бизнес с годовым доходом в 100 млн грн, тогда как ранее соответствующая сумма ограничивалась 50 млн грн. Также правительством была увеличена максимальная сумма кредита по программе с 2 млн грн до 3 млн грн.

29 апреля Кабинет министров поддержал законодательные изменения, предусматривающие предоставление малому и среднему бизнесу, который понес финансовые потери в результате пандемии COVID-19, доступа к финансовым ресурсам путем получения кредитов с частичной государственной гарантией.

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Украина, Минфин, Кредиты.

Автор:

Телеграф
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