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В Госстате рассказали, сколько денег украинцы тратят на еду

В Госстате рассказали, сколько денег украинцы тратят на еду
17:46 Сегодня Телеграф УНИАН
Расходы украинцев на покупку продуктов питания составили почти 300 миллиардов гривень.

Около 40% или 293 млрд 134 млн грн потребительских расходов украинских домохозяйств в первом квартале этого года было направлено на покупку продуктов питания и безалкогольных напитков.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Кроме этого, 16,3% (119 млрд 669 млн грн) расходов было направлено на оплату жилья, электроэнергии, воды, газа и других видов топлива; 8,5% (65 млрд 157 млн грн) – на транспорт; 7,1% (52 млрд 426 млн грн) – на алкоголь, табачные изделия; 6% (44 млрд 265 млн грн) – на здравоохранение и 4,7% (34 млрд 652 млн грн) – на одежду и обувь.

Минфин: По программе "Доступные кредиты" на прошлой неделе выдали 105 млн

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщалось, реальный ВВП Украины в первом квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года сократился на 1,3%.

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Все по теме:

Украина, Финансы, Госстат.

Автор:

Телеграф
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