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В Украине одесский припортовый завод стал частным акционерным обществом

В Украине одесский припортовый завод стал частным акционерным обществом
17:50 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com
Внеочередное собрание акционеров публичного акционерного общества "Одесский припортовый завод" (ОПЗ), которое состоялось 22 июня, приняло предоставление предприятию статуса частного акционерного общества.

"22 июня в АО«ОПЗ» прошло внеочередное общее собрание акционеров ... Среди вопросов повестки дня акционеры проголосовали за изменение типа и наименование предприятия - с публичного в частное", - говорится в сообщении.

Об этом сообщает пресс-служба ОПЗ в Facebook.

Также было принято решение дать согласие на совершение предприятием крупных сделок, предельная совокупная стоимость которых не превышает 10 млрд грн.

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В частности, предоставлено разрешение на заключение договоров (контрактов) на поставку и транспортировку в 2020-2021 годах природного газа; реализацию в 2020-2021 годах собственной продукции предприятия; выполнение работ, в т.ч. по переработке давальческого сырья; предоставление услуг, в т.ч. по перегрузке аммиака, поступающего по аммиакопроводу, и заключение договоров о реструктуризации кредиторской задолженности перед НАК "Нафтогаз Украины".

Как сообщалось, строительство Одесского припортового завода началось в 1975 году, а свою продукцию завод выпускает с 1978 года. Предприятие специализируется на производстве аммиака, карбамида и другой химической продукции. Завод также принимает и перегружает в морские суда на экспорт продукцию других предприятий Украины и России: аммиак, карбамид, метанол и жидкие комплексные азотные удобрения. Химическая продукция от других предприятий поступает на перегрузочные комплексы завода по железной дороге и по аммиакопроводу Тольятти - Горловка - Одесса длиной 2417 км.

На экспорт в 2019 году ОПЗ перегрузил: 2,55 млн тонн аммиака, что на 117% больше, чем в 2018 году (из них - 18,6 тыс. тонн собственного производства); 352,3 тыс. тонн карбамида, что почти в 4 раза больше, чем в 2018 году (из них - 288,5 тыс. тонн собственного производства).

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Одесса, Финансы.

Автор:

Телеграф
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