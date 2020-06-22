Пандемия COVID-19: туристический бизнес в Украине потерял минимум $1,5 млрд

В Украине с начала пандемии COVID-19 туристический бизнес по официальной информации потерял минимум 1,5 млрд долларов.

"Сейчас только по официальным данным туристический бизнес в Украине потерял минимум 1,5 млрд долларов. По прогнозам Международной ассоциации воздушного транспорта, убытки авиакомпаний во всем мире составят 84,3 млрд долларов", - говорится в сообщении.

Об этом сообщает Коронавирус инфо.

Отмечается, что представители сферы туризма уже подготовили план выхода из кризиса и работают над изменением векторов развития и подходов к работе.

Как сообщалось, на фоне убытков, наносимых пандемией COVID-19 экономике, украинская национальная валюта гривна упала меньше, чем во время предыдущих кризисов.