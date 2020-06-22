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Для украинцев с июня газ подешевеет на 6%

Для украинцев с июня газ подешевеет на 6%
17:55 Сегодня Телеграф УНИАН
С начала года цена на природный газ для нужд населения снизилась на 54%.

В июне оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязательств (ПСО), составит 2,142 тыс. грн за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами).

Это на 5,9% меньше, чем в мае 2020 года, говорится в сообщении компании.

Отмечается, что всего с начала года цена ПСО снизилась на 54%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года падение стоимости голубого топлива достигло 61%.

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При этом аналитики "Нафтогаза" отмечают, что темпы падения цен замедлились и именно в июне начала наблюдаться тенденция к восстановлению стоимости энергоносителей: цены на основных европейских хабах растут со второй недели июня как для текущего месяца, так и на будущие периоды.

По информации пресс-службы, среди основных факторов - отмена значительной части поставок в Европу сжиженного газа в июне и июле, рост промышленного производства после отмены карантина и переход европейских станций тепловой генерации на газ вместо угля.

Сообщается, что в то же время внутренние цены в Украине остаются ниже импортного паритета. По прогнозам аналитиков компании, слабый спрос на газ в мире и высокие запасы в Европе и дальше будут давить на цены на ключевых рынках газа. Предполагается, что до конца сезона уровень запасов в ПХГ приблизится к своему максимуму. Это будет способствовать приостановлению любых инициатив по закачке газа и с учетом незначительного спроса повлечет снижение цены. Изменение ценовых тенденций возможна ближе к отопительному сезону.

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Как отметил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев, цена газа в Украине сейчас определяется формулой, она не зависит от "Нафтогаза", она зависит от цен на европейском рынке. Сейчас цена падает, однако рынок имеет цикл, и она начнет расти раньше или позже.

"С первого июля мы ожидаем отмену специальных обязательств, которые уже не защищают потребителей, однако ограничивают их права: домохозяйства не могут выбирать ни условия оплаты, ни сервисы, ни цену. К открытию рынка готовы и поставщики, и потребители. Изменение формата торговли газом в розничном сегменте существенно повысит стандарты обслуживания клиентов, а конкуренция между поставщиками даст людям много опций по цене. Надеемся, на этой неделе правительство объявит конкурс на поставщика последней надежды (ППН), и это позволит состояться долгожданной либерализации рынка газа в Украине", - цитирует пресс-служба Коболева.

Как сообщалось, в конце декабря 2019 года Кабинет министров предоставил возможность теплогенерирующим предприятиям снижать действующие тарифы на тепло в зависимости от рыночных цен на газ.

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Газ, Украина.

Автор:

Телеграф
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