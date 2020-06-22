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Энергетика Украины: в Минэнерго назвали выполненные антикризисные меры

Энергетика Украины: в Минэнерго назвали выполненные антикризисные меры
20:00 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com
В Министерстве энергетики отчитались о выполнении решений Антикризисного энергетического штаба.

Речь идет в частности об усовершенствовании механизма ПСО и принятии изменения в постановление Кабинета министров, которые регламентируют проведение аукциона на электрическую энергию, вырабатываемую атомными станциями. Среди главных достижений называют уменьшение обязательной доли продажи электроэнергии ГП "Энергоатом" с 85% до 80%. Это означает, что теперь "Энергоатом" может продавать 5% производимой електренергии на свободном рынке, по двусторонним договорам. По оценке самого "Энергоатома", это даст дополнительные 2 млрд грн.

Сообщает пресс-служба ведомства.

Также предоставляется возможность ГП "Гарантированный покупатель" купли-продажи электрической энергии по двусторонним договорам.

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Также Минэнерго усовершенствовал функционирование рынка двусторонних договоров. Соответствующим постановлением запрещается перепродажа электроэнергии, а "Энергоатому" гарантируется дополнительный рынок сбыта производимой электроэнергии.

Кроме того, принято распоряжение Кабинета министров для обеспечения приоритетного использования отечественного угля тепловой генерацией, что должно успокоить ситуацию среди горняков, в частности вывести их из искусственного простоя.

В Минэнерго также рассказали о подписанном с производителями "зеленой" электроэнергии меморандуме, который среди прочего предусматривает снижение "зеленого" тарифа, ответственность за небалансы и реструктуризацию долга. 

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"Подписанный Меморандум о взаимопонимании с производителями и инвесторами ВИЭ. Выполнение условий документа позволит сэкономить энергосистеме в целом около 6,5 млрд грн ежегодно и более 2 млрд евро за весь период поддержки", - отметили в Минэнерго.

Напоследок в ведомстве отметили, что в ВР зарегистрированы два подготовленных Минэнерго законопроекта.

"Первый - имплементирует положения Меморандума, совершенствует аукционную модель, которая уже предусмотрена действующим законодательством, о поддержке альтернативных источников энергии. Второй законопроект вносит изменения в Закон "О рынке электроэнергии", - резюмировали в ведомстве.

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Украина, Минэнерго.

Автор:

Телеграф
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