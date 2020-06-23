Шмыгаль: Наша цель - ставка по ипотеке 5-7%

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что целью власти является снижение ставки ипотеки до 5-7%.

"Наша цель вообще 5-7%, а не 10%. 10% - это начальная минимальная цель для ипотеки, чтобы сейчас сдвинут экономику с места", - сказал Шмыгаль в эфире телеканала "Первый Западный".

Премьер отметил, что уже осенью будет наблюдаться удешевление финансовых ресурсов.

"Мы будем создавать условия, чтобы это произошло еще летом, но система большая и стабильная, и инерционность является неким залогом стабильности банковской и денежно-кредитной систем", - добавил Шмыгаль.

Как сообщалось, в рамках Государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки за неделю выдали 82 кредита на общую сумму 104,67 миллиона гривень.