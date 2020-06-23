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В Минюсте назначили нового руководителя СЕТАМ

В Минюсте назначили нового руководителя СЕТАМ
14:16 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: facebook
Руководителем стал Александр Мамро, который с марта исполнял обязанности главы данного госпредприятия.

Министерство юстиции Украины утвердило в должности генерального директора государственного предприятия "Система электронных торгов арестованным имуществом" (СЕТАМ, онлайн-аукцион OpenMarket) Александра Мамро, который с марта исполнял обязанности главы данного предприятия.

Об этом сообщили в пресс-службе госпредприятия со ссылкой на соответствующий приказ Минюста от 19 июня.

Мамро приступил к выполнению обязанностей гендиректора СЕТАМ на условиях контракта с 22 июня 2020 года.

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"Основные приоритеты для меня в должности - повышение эффективности работы предприятия, борьба с коррупцией и возвращение доверия к государственным органам и к СЕТАМ в частности", - цитирует пресс-служба Мамро.

Как сообщалось, Александр Мамро с 13 марта был назначен исполняющим обязанности гендиректора СЕТАМ.

СЕТАМ с 2014 года реализует через онлайн-аукционы имущество, арестованное Государственной исполнительной службой Украины. В 2017 году предприятие изменило название электронной площадки на OpenMarket.

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Украина, Минюст, СЕТАМ.

Автор:

Телеграф
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