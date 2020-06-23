Бывшего министра Омеляна допросили в НАБУ

Бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна во вторник, 23 июня, допросили в НАБУ. После допроса он сообщил, что завтра состоится суд по избранию ему меры пресечения.

Бывшему министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну хотят избрать в рамках производства относительно портовых сборов меру пресечения в виде личного обязательства. Об этом на брифинге сообщил адвокат Омеляна.

"Когда мы пришли сегодня для проведения следственных действий в виде допроса, нам вручили ходатайство о применении меры пресечения. Просят личное обязательство. Но соответствующая повестка нам не была выписана, и это уже нарушение уголовного процессуального законодательства, поскольку нормы УПК четко указывают, что если лицо вызывают для проведения какого-то процессуального или следственного действия, то оно должно быть четко указано", - сказал адвокат.

Защитник сообщил, что после того, как Омеляну и его защите вручили ходатайство об избрании меры пресечения, был проведен допрос.

"И мы сообщили, что готовы предоставлять любые показания, касающиеся данного уголовного производства (относительно портовых сборов - ред.), однако после того, как воспользуемся своим правом, предусмотренным ст. 221 УК, - относительно ознакомления с материалами дела, чтобы понимать, что говорить, или какие доказательства предоставить следствию в подтверждение невиновности Владимира Омеляна", - отметил адвокат.

Защитник отметил, что ходатайство относительно избрания меры пресечения Омеляну "фактически в одном томе". Среди прочего юрист акцентировал внимание на том, что в ходатайстве указывается, якобы Омелян может влиять на свидетелей в производстве, однако не указывается, на каких.

"Обычно, когда прокурор обосновывает свою позицию, он указывает, на кого может повлиять подозреваемый", - пояснил защитник.

Юрист уточнил, что "мы будем бороться в суде, доказывать нашу правоту, что подозрение является необоснованным, поскольку Омелян Владимир действовал в рамках действующего законодательства".

Со своей стороны Омелян подчеркнул, что это решение - относительно приказа об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20% в декабре 2017 года, было принято, и оно было коллегиальным.

"Он не единолично принимал решения, а выполнял это решение во исполнение требований распоряжения правительства", - уточнил юрист.

Как сообщалось, 6 ноября 2018 года пресс-служба НАБУ заявила о завершении досудебного расследования дела в отношении министра инфраструктуры Владимира Омеляна (правительство Владимира Гройсмана) по фактам возможного незаконного обогащения и декларирования недостоверной информации.

Соломенский районный суд столицы в апреле закрыл уголовное производство в отношении Омеляна в части незаконного обогащения, однако постановил назначить к рассмотрению дело министра в части декларирования недостоверной информации по двум эпизодам.

В частности, Омелян обвиняется в том, что, представляя декларации за 2015 и 2016 годы, умышленно указал сведения, которые отличаются от достоверных на сумму более 3 млн гривень и 8 млн гривень соответственно.

На сегодняшний день это производство в отношении Омеляна находится в ВАКС.

19 июня 2020 года Омеляну сообщили еще одно подозрение в совершении незаконных действий, в результате которых государственный бюджет недополучил 30,5 млн грн.

По данным НАБУ, следствие установило, что экс-министр в декабре 2017 года издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%, но один из этих сборов - административный - является доходной частью госбюджета, поэтому изменить его размер мог только парламент, а не министр. Решение экс-чиновника об уменьшении портового (административного) сбора привело к непоступлению в госбюджет в 2018 году 30,4 млн грн.