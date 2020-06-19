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НАБУ объявило подозрение экс-министру инфраструктуры Омеляну

НАБУ объявило подозрение экс-министру инфраструктуры Омеляну
Обновлено 13:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук
Детектив Национального антикоррупционного бюро вручил подозрение бывшему министру инфраструктуры Владимиру Омеляну. НАБУ подозревает его в оформлении документов, что привело к недополучению 30,5 млн гривен в госбюджет.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о подозрении бывшему министру Украины Владимиру Омеляну.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, сегодня, 19 июня, экс-министр подозревается в совершении незаконных действий, вследствие которых государственный бюджет недополучил 30,5 млн грн

Так, действия экс-чиновника квалифицированы по ч.2 ст.211 ( (издание должностным лицом нормативно-правового акта, что уменьшает поступления бюджета вопреки закону, если предметом таких действий были бюджетные средства в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", речь идет о Владимире Омеляне.

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Отмечается, что следствие установило: бывший министр в декабре 2017 года издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. В то же время, один из этих сборов - административный - есть доходной частью государственного бюджета, поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада, а не министр.

"К тому же, Министерство финансов Украины выступало против уменьшения всех портовых сборов, среди прочего, подчеркивая, что уменьшение именно административного сбора приведет к недополучению доходов в государственный бюджет. О чем Минфин информировал министра инфраструктуры неоднократно", - подчеркнули в НАБУ.

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В результате, согласно следствию, решение бывшего министра об уменьшении портового (административного) сбора привело к непоступлению в госбюджет в 2018 году 30,4 млн грн: из ожидаемых 203,5 млн грн получено 173,1 млн грн..

"Эти данные подтверждены Госаудитслужбой и судебной экспертизой. После Министерство инфраструктуры признало, что приказ об уменьшении сборов не достиг поставленной цели", - подытожили в НАБУ.

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Министр, НАБУ, Владимир Омелян.

Автор:

Телеграф
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