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Рябошапка: Омелян подтвердил факт влияния Дубневича на "Укрзализныцю"

Рябошапка: Омелян подтвердил факт влияния Дубневича на "Укрзализныцю"
18:49 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Омелян на допросе рассказал о влиянии Дубневича на УЗ.

Бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян предоставил следствию показания о влиянии народного депутата Ярослава Дубневича на деятельность "Укрзализныци".

Об этом во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВР заявил генпрокурор Руслан Рябошапка.

"Допрошенные в качестве свидетелей Омелян, бывший министр инфраструктуры и бывший первый заместитель министра инфраструктуры в своих показаниях подтвердили факт влияния Ярослава Дубневича на деятельность ПАО "Укрзализныця", его филиалов и предприятий через подконтрольных ему должностных лиц, в том числе члена правления ПАО "Укрзализныця" Михальчука Сергея, бывшего первого заместителя филиала ЦОП (Центр обеспечения производства - ред.) ПАО "Укрзализныця" Пушкаренко Эдуарда", - отметил Рябошапка.

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Генпрокурор напомнил, что Ярослав Дубневич ранее занимал должность председателя Комитета ВР по вопросам транспорта и "постоянно изучал информацию, имел доступ к информации о финансовом состоянии ПАО "Укрзализныця", а также указывал должностным лицам "Укрзализныци" и Мининфраструктуры на необходимость проведения соответствующих закупок и проведения соответствующих работ".

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"Например, 13 мая 2015 года во время заседания транспортного комитета парламента Дубневич, заслушав представителей Мининфраструктуры и "Укрзализныци", выражает недовольство распределением средств в соответствии с финансируемым планом, который должен быть утвержден ... В частности, недовольство касалось выделения только 200 млн из 2 млрд грн на закупки материалов верхнего строения пути. Верхнее строение пути, в свою очередь, производят корпорация КРТ и Днепропетровский стрелочный завод. Таким образом, есть признаки того, что Дубневич лоббировал выделение денежных средств из бюджета "Укрзализныци" именно на закупку товаров тех предприятий, которые он контролировал. Это подтверждается соответствующими стенограммами заседаний транспортного комитета", - добавил Рябошапка.

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Верховная Рада, Ярослав Дубневич, Руслан Рябошапка, Владимир Омелян.
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