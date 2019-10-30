Дубневич о снятии с него неприкосновенности: Я никуда не бегу и не собираюсь

Новости Украины:Дубневич не против снятия с него депутатской неприкосновенности.

Народный депутат Украины (группа "За будущее") Ярослав Дубневич не против снятия с него депутатской неприкосновенности.

Об этом он заявил журналистам перед заседанием регламентного комитета парламента, который должен рассматривать соответствующее представление генерального прокурора Руслана Рябошапки.

"Я за то, чтобы с меня сняли депутатскую неприкосновенность. Я голосовал за то, чтобы со всех депутатов с января сняли неприкосновенность", - сказал он.

"Что касается двух других постановлений (разрешение на задержание и арест - Ред.), то это уже будут решать сами депутаты. Я не вижу никакой причины голосовать, чтобы меня привлекать и осуждать. Я никуда не бегу и не собираюсь", - заверил Дубневич.

Также депутат считает попытку снять с него депутатскую неприкосновенность местью фракции "Слуги народа" за то, что он не поддержал реформирование Верховного суда, а также за то, что его друзья и помощники - депутаты Львовского областного совета - выступили против "формулы Штайнмайера".

Как сообщал ось ранее, 17 октября генпрокурор Руслан Рябошапка направил в Верховную Раду представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата девятого созыва Ярослава Дубневича. Позже генпрокурор уточнил, что просит парламент также дать согласие на задержание и взятие под стражу Дубневича.

В ГПУ отметили, что собрано достаточно доказательств для сообщения ему о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). По версии следствия, эти деяния причинили убытки в размере 93 млн 277 тыс. грн.

По данным ГПУ, будучи председателем Комитета ВР по вопросам транспорта, Дубневич был осведомлен о финансовом состоянии ПАО "Укрзализныця", в частности его потребностях при проведении государственных закупок, а также имел влияние на учредителей и должностных лиц ПАО, которое является единственным производителем стрелочных переводов, башмакосбрасывателей, устройств уравнительных, рамных рельсов, крестовин, контррельсовых рельсов и комплектов раздельного скрепления.

Доказательства свидетельствуют о том, что Дубневич с сообщниками изучил спрос и цены на рынке стрелочных переводов и принял решение завладеть средствами филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця".

В частности, следствие считает, что средства были получены контролируемыми народным депутатом и его сообщниками юридическими лицами путем согласованного завышения цены при реализации стрелочной продукции в адрес филиала, при этом народным депутатом неоднократно было использовано свое служебное положение в интересах связанных с ним лиц. В дальнейшем денежные средства были использованы сообщниками по своему усмотрению.