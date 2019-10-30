Корниенко: "Слуга народа" проголосует за снятие неприкосновенности с Дубневича

Новости Украины:генпрокурор Руслан Рябошапка направил в Верховную Раду представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности Ярослава Дубиневича.

Фракция "Слуга народа" поддержит снятие неприкосновенности с народного депутата Украины IX созыва (группа "За будущее") Ярослава Дубневича.

Об этом в комментарии журналистам сообщил первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко.

На вопрос, какова позиция фракции относительнон снятия неприкосновенности с Дубневича, он ответил: "Будем поддерживать снятие неприкосновенности. И я думаю, что большинство депутатов поддержат остальные меры, если прокуратура будет просить о них"Ярослав Дубиневич .

17 октября генпрокурор Руслан Рябошапка направил в Верховную Раду представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата девятого созыва Ярослава Дубневича. Позже генпрокурор уточнил, что просит парламент также дать согласие на задержание и взятие под стражу Дубневича.

В ГПУ отметили, что собрано достаточно доказательств для сообщения ему о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). По версии следствия, эти деяния причинили убытки в размере 93 млн 277 тыс. грн.

По данным ГПУ, будучи председателем Комитета ВР по вопросам транспорта, Дубневич был осведомлен о финансовом положении ОАО "Укрзализныця", в частности его потребносях при проведении государственных закупок, а также имел влияние на учредителей и должностных лиц ПАО, которое является единственным производителем стрелочных переводов, башмакосбрасывателей, устройств уравнительных, рамных рельсов, крестовин, контррельсовых рельсов и комплектов раздельного скрепления.

Доказательства свидетельствуют о том, что Дубневич с сообщниками изучил спрос и цены на рынке стрелочных переводов и принял решение завладеть средствами филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця".

В частности, следствие считает, что средства были получены контролируемыми народным депутатом и его сообщниками юридическими лицами через согласованное завышение цены при реализации стрелочной продукции в адрес филиала, при этом народным депутатом неоднократно были использовано свое служебное положение в интересах связанных с ним лиц. В дальнейшем денежные средства были использованы сообщниками по своему усмотрению.