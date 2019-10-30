"Нет продаже земли": под Верховной Радой протестуют аграрии

Новости Украины:Под Верховной Радой несколько сотен представителей аграрного рынка протестуют против создания рынка земли.

Всеукраинский аграрный совет в среду проводит акцию протеста у стен парламента с требованием не допустить включения в повестку дня законопроекта №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты касательно оборота сельскохозяйственных земель",

Несколько сотен людей на площади Конституции требуют от парламента и президента не допустить включения в повестку дня Рады и голосования депутатами законопроекта, предусматривающего создание рынка земли в Украине.

После завершения протеста под зданием парламента, участники акции направятся к Офису президента, чтобы потребовать от главы государства вмешательства в ситуацию.

Протестующие считают, что создание рынка земли приведет к скупке сельскохозяйственных земель олигархами и крупными землевладельцами, а само существование государства поставлено под угрозу.

Это первая из трех акций против рынка земли, которые запланированы у здания парламента. Свои протесты также проведет Ассоциация животноводов Украины и Всеукраинское объединение "Свобода".