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Гончарук допустил, что иностранцы таки смогут покупать землю в Украине

Гончарук допустил, что иностранцы таки смогут покупать землю в Украине
17:27 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Бизнеса:Гончарук допускает компромисс о покупке земли иностранцами, несмотря на предлагаемый депутатами запрет.

Премьер-министр Алексей Гончарук допускает, что иностранцы смогут покупать землю в Украине, несмотря на запрет, предлагаемый в альтернативных депутатских законопроектах о рынке земли.

Об этом он сообщил в комментарии УНИАН.

"Комитет поддержал версию законопроекта депутатов. Это означает, что некоторая отсрочка для иностранцев все-таки будет предусмотрена. Я думаю, что мы в любом случае найдем ответ - возможно, иностранцы будут договариваться с нашими локальными юридическими компаниями, находить другую форму общения", – сказал он.

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Гончарук отметил, что правительственном законопроекте о рынке земли не предусматривал таких ограничений. В то же время, есть множество других предложений от депутатов, которые, в частности, предлагают разрешить продажу земли иностранцам постепенно.

"Мне кажется, что эта дискуссия только впереди", – сказал он.

Как сообщалось ранее, 26 сентября Кабинет министров Украины подал в Верховную Раду законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", который разрешает покупку земли иностранцам после учреждения украинского юрлица.

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18 октября Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики рекомендовал парламенту принять за основу альтернативный законопроект, который не допускает к покупке земли юридических лиц, конечные бенефициары которых иностранцы, до 1 января 2024 года.

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Верховная Рада, Рынок земли, Кабмин, Алексей Гончарук.
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