Гончарук о коррупции в Госгеокадастре: Будем увольнять до тех пор, пока не поможет

Новости Украины:Кабмин намерен увольнять чиновников из Госгеокадастра, пока там не прекратится коррупция

Кабинет министров намерен сажать чиновников из Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра до тех пор, пока в ведомстве не прекратится злоупотребление должностями и коррупция.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук журналистам после выездного приема граждан по вопросам деятельности Госгеокадастра.

Также он сообщил об увольнении руководителя главного управления Госгеокадастра в Киевской области Людмилы Приходько.

"Мы за последний месяц отстранили или уволили 17 руководителей главных управлений в разных областях. Только что отстранили руководителя Киевской области, но это не конец. Будем увольнять до тех пор, пока не поможет (остановить злоупотребление должностью - ред.)", – сказал он.

Гончарук отметил, что новыми чиновниками, которые попадутся на коррупции, будут заниматься правоохранительные органы, если в их действиях будет состав преступления.

"Земля в Киеве очень дорогая, поэтому масштаб злоупотреблений впечатляет. Информацией манипулируют, нормальные люди не могут добиться справедливости, а другим на поддельные документы выдают по два-три бесплатных земельных участках", – добавил премьер.

Как сообщалось ранее, в конце сентября Кабинет министров Украины заявил о намерении полностью сменить руководство Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра и ликвидировать "схематоз" в ведомстве.

4 октября Кабинет министров Украины объявил конкурс на замещение вакантной должности главы Госгеокадастра.