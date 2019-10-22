Кабмин улучшил организацию учебного процесса водителей

Новости Украины:Решение Кабмина по подготовке водителей вступило в силу.

Постановление Кабмина №320 "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета министров Украины" от 3 апреля 2019 года вступило в силу с 19 октября.

Об этом сообщили на сайте Главного сервисного центра Министерства внутренних дел Украины.

Отметим, что данное постановление допускает индивидуальный порядок подготовки водителей и сокращает срок действия свидетельства об окончании автошколы до двух лет с переводом их в электронную форму.

Благодаря постановлению Кабмина административное давление в ходе подготовки будущих водителей транспортных средств значительно уменьшается.

Теперь срок действия свидетельства об окончании автошколы сокращается с 10 до 2 лет. Свидетельство об окончании подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей в бумажном виде выпускникам автошкол не будет выдается - найти его можно будет в электронном виде в Единрм государственном реестре МВД.

Между учреждениями по подготовке водителей и территориальными органы по предоставлению сервисных услуг МВД ввели электронный обмен информацией. Инструкторы по вождению будут обязаны вносить в специальный электронный журнал информацию о времени проведения теоретических и практических занятий, а также транспортное средство, на котором будет осуществляться практическое занятие. Этим нововведением призвано улучшить организацию учебного процесса и ввести мониторинг знаний каждого слушателя.

В процедуру получения водительского удостоверения также внесли изменения. Чтобы получить или обменять водительское удостоверение, нужно обязательно иметь отметку о месте регистрации в документе, удостоверяющем личность.