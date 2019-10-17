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В Украине появятся аудиторы безопасности дорог

В Украине появятся аудиторы безопасности дорог
12:36 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Законопроект увеличит стоимость строительства и ремонта дорог на 5 - 13 процентов.

Верховная Рада приняла закон, которым вводится обязательный аудит безопасности автодорог международного и национального значения, что увеличит стоимость проектирования дорог от 5 до 13%.

За принятие во втором чтении и в целом законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по управлению безопасностью автомобильных дорог" (№1061) проголосовали 316 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как отметил председатель подкомитета Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Александр Скичко, при разработке законопроекта за основу было взято положение директивы Европейского Союза "Об управлении безопасностью дорожной инфраструктуры".

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"Принятие законопроекта сделает обязательным аудит безопасности автомобильных дорог и международного, и национального значения. На всех остальных аудит будет добровольным", - сказал он.

Согласно пояснительной записке, речь идет о независимой, детальной, системной, технической оценке инженерных решений относительно составляющих автомобильных дорог с целью определения их влияния на обеспечение безопасности дорожного движения, которая осуществляется на всех этапах от планирования до ввода в эксплуатацию и во время эксплуатации.

Отмечается, что заказчиками аудита безопасности автомобильных дорог являются балансодержатели автомобильных дорог.

"Также заказчиками аудита безопасности автомобильных дорог могут быть другие юридические и/или физические лица, которые намерены заказать аудит безопасности автомобильных дорог за счет собственных средств или других источников, не запрещенных законодательством", - говорится в документе.

Согласно документу, аудитор безопасности автомобильных дорог - это физическое лицо, которое прошло специальное обучение, получило сертификат на право проведения аудита безопасности автомобильных дорог и включено в реестр аудиторов безопасности автомобильных дорог.

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По расчетам авторов законопроекта, такой аудит будет дополнительно стоить от 5 до 13% проектной стоимости, что приведет к росту общей стоимости строительства и ремонта дорог.

По данным "Укравтодора", на строительство, реконструкцию и ремонт дорог государственного значения в 2019 году будет направлено около 20 млрд грн из общей суммы в 33,4 млрд грн на дороги государственного значения, предусмотренной в Дорожном фонде.

Всего на ремонт и строительство дорог местного и государственного значения в бюджете предусмотрено более 50 млрд грн, что является рекордной суммой за все годы независимости нашей страны.

Общая протяженность украинских дорог вместе с улично-дорожными сетями составляет около 430 тыс. км, из которых только 50 тыс. км дорог государственного значения, за которые несет ответственность "Укравтодор". За 120 тыс. км дорог местного значения, которые соединяют между собой села и села с районными центрами, с 1 января 2018 года отвечают областные госадминистрации.

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Верховная Рада, Законопроект, Дороги, Александр Скичко, Аудит дорог.
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