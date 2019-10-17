Парламент принял закон об обличителях коррупции

Новости Украины:Законом предусмотрено не только вознаграждение для обличителей, но и возможность анонимно предоставлять информацию правоохранительным органам.

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" относительно обличителей коррупции" (№ 1010).

За это решение проголосовали 252 народных депутата.

На заседании парламента депутат от "Слуги народа", заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко отметила, что этот закон о защите обличителей. По ее словам, коррупция стала чрезвычайно большой проблемой для всего общества. По мнению Янченко, правоохранительные органы сегодня не могут самостоятельно преодолеть коррупцию.

"Поэтому мы вводим дополнительную юридическую защиту, дополнительные гарантии для обличителей...", - добавила Янченко.

По ее словам, законом предусмотрено не только вознаграждение для обличителей, но и ряд других гарантий, в частности, возможность анонимно предоставлять правоохранителям информацию о коррупционерах.

Депутат добавила, что в законе говорится о правовой и психологической поддержке обличителей, о защите их трудовых прав и даже предоставлении охраны им и их близким в случае возникновения необходимости.

"Но одним из основных моментов законопроекта является денежное вознаграждение, которым Украинское государство будет обеспечивать тех обличителей, которые предоставили важную информацию и фактаж для раскрытия самых крупных коррупционных преступлений. Речь идет о преступлениях от 10 миллионов гривен и выше", - подчеркнула Янченко.

По ее словам, ответственным за работу с обличителями будет Национальное агентство по предотвращению коррупции.

Вместе с тем народный депутат от "Батькивщины" Сергей Власенко подчеркнул, что нормы законопроекта выписаны так, что "это закон не об обличителях, а о стукачах".

Он отметил, что анонимность и отсутствие требований к обличителям предоставлять источники получения информации о коррупционной деятельности может привести к повторению ситуации, которая была во времена СССР, когда соседи делали доносы на соседей из-за каких-то обид, когда будут предоставлять информацию, которая "кому пригрезилась, приснилась".

Законом определено, что обличитель - физическое лицо, сообщившее о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушениях, совершенных другим лицом, если такая информация стала ему известна в связи с его трудовой, профессиональной, хозяйственной, общественной, научной деятельностью, прохождением им службы или обучения либо его участием в предусмотренных законодательством процедурах, которые являются обязательными для начала такой деятельности, прохождения службы или обучения.

Законом предусмотрено, что право на вознаграждение имеет обличитель, сообщивший о коррупционном преступлении, денежный размер предмета которого или нанесенный государству ущерб от которого в 5 тысяч и более раз превышают размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленный законом на момент совершения преступления.

Размер вознаграждения обличителя составляет 10% от денежного размера предмета коррупционного преступления или размера причиненного государству ущерба от преступления после вынесения обвинительного приговора суда. Размер вознаграждения не может превышать трех тысяч минимальных заработных плат, установленных на момент совершения преступления.

Также законом определено, что обличитель, его близкие, уволенные с работы в связи с сообщением о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, подлежат немедленному восстановлению на предыдущей работе (должности), а также им выплачивается средний заработок за время вынужденного прогула, но не более чем за один год. При этом отмечается, что если заявление о восстановлении обличителя, его близкого на работе (должности) рассматривается более одного года не по их вине, им выплачивается средний заработок за все время вынужденного прогула.

Кроме того, законом внесены изменения в Уголовный кодекс Украины, которыми предусмотрено, что публичное, в том числе через средства массовой информации, журналистов, общественные объединения, профессиональные союзы, сообщение лицом информации о совершении уголовного или иного правонарушения, совершенное с соблюдением требований закона не влечет за собой уголовную ответственность.

Законом предусмотрено, что Национальное антикоррупционное бюро Украины, НАПК, другие специально уполномоченные субъекты в сфере противодействия коррупции, государственные органы, органы власти Автономной Республики Крым, органы местного самоуправления, юридические лица публичного права и юридические лица обязаны создать защищенные анонимные каналы связи (каналы онлайн-связи, анонимные горячие линии, электронные почтовые ящики и т.д.), через которые обличитель может сделать сообщение, гарантированно сохраняя свою анонимность.

Анонимное сообщение о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушениях, других нарушениях подлежит проверке в срок не более 15 дней со дня его получения. Если в указанный срок проверить информацию, содержащуюся в сообщении, невозможно, руководитель соответствующего органа или его заместитель продлевают срок рассмотрения сообщения до 30 дней со дня его получения.

Согласно закону, НАПК осуществляет постоянный мониторинг выполнения закона в сфере защиты обличителей, проводит ежегодный анализ и пересмотр государственной политики в этой сфере.

В Заключительных положениях предусмотрено, что закон вступает в силу с 1 января 2020 года.