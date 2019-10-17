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ЦИК присоединилась к процессу улучшения Избирательного кодекса

ЦИК присоединилась к процессу улучшения Избирательного кодекса
11:12 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Центральная избирательная комиссия (ЦИК) совместно с сотрудниками секретариата Комиссии и службы Госреестра избирателей обсудили отдельные изменения к положениям Избирательного кодекса Украины.

Центральная избирательная комиссия присоединилась к доработке избирательного кодекса, который был принят Верховной Радой 11 июля, сообщается на страничке ЦИК в соцсети Facebook в четверг.

На совещании 16 октября ЦИК совместно с сотрудниками секретариата Комиссии и службы Госреестра избирателей обсудили отдельные изменения к положениям Избирательного кодекса Украины.

"В частности, были предложены позиции по изменению структуры Кодекса. При этом усматривается целесообразным все положения о правовом регулировании отдельных типов выборов поместить в отдельные книги Кодекса", - говорится в сообщении.

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Поскольку Центризбирком занимается организацией не только национальных и местных выборов, а и всеукраинских и местных референдумов, которые не охватываются кодексом, было предложено оставить отдельный закон "Про центральную избирательную комиссию".

В контексте доработки избирательного кодекса также Комиссия рассмотрела вопросы внедрения информационных технологий для автоматизации избирательного процесса, "в том числе в порядке эксперимента и поэтапного применения отдельных элементов е-выборов".

Все наработанные предложения будут переданы комитету Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения для последующего обсуждения.

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Верховная Рада, ЦИК, Верховная Рада Украины, ВР Украины, Избирательный кодекс Украины.
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